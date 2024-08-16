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        Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur ile Bill Gates'in yatları Bodrum'da

        İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ın 500 milyon pound değerindeki yatı 'Blue' ile teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in 'Mar' isimli ultra lüks yatı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:25
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        Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur ile Bill Gates'in yatları Bodrum'da
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        İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ın 500 milyon pound değerindeki yatı 'Blue' ile teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in 'Mar' isimli ultra lüks yatı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirledi.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a lüks yatlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Almanya'da inşa edilen ve dünyanın en büyük 5'inci yatı olduğu ifade edilen 160 metre uzunluğunda 22,5 metre genişliğindeki 'Blue' isimli yat, Yalıçiftlik açıklarına demirledi. İngiltere'nin futbol kulüplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu öğrenilen yatta 24 kabinde 48 misafirin ağırlanabildiği belirtildi. Cayman Adaları bayraklı yatta 2 helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkanlar bulunuyor. Bodrum'a demirleyen yatta Şeyh Mansur'un olup olmadığı ise bilinmiyor.

        GATES'İN YATI 'MAR' DA BODRUM'A GELDİ

        Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in daha önce 'Lana' ismiyle gezdiği ve ismi 'Mar' olarak değiştirildiği belirtilen yat, Bodrum'a geldi. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik açıklarına 'Blue' isimli lüks yatın yakınına demirledi. 200 milyon dolar değerindeki yatın haftalık kirasının 1,8 milyon avro olarak olduğu ifade ediliyor. Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan Mar, kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli. Yatta kimin ya da kimlerin olduğu bilinmiyor.

        Öte yandan, 2 lüks yat içerisinde botlara binen kişilerin olduğu ve bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin turladığı görüldü. Bodrum'da uzunca süren demirli kalan yatlar, Marmaris istikametine doğru bölgeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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