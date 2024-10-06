Bodrum FK'da puan sevinci

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Bodrum Futbol Kulübü aldığı 1 puana sevindi. Arnavut oyuncu Taulant Seferi'nin 45'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci devreyi 10 kişi oynamak zorunda kalan yeşil-beyazlılar, rakibine direnerek İstanbul'dan puanı kaptı. Bu sezon ilk beraberliğini alan Bodrum Futbol Kulübü 10 puana yükselip milli araya rahat girdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir zorluk derecesi yüksek bir maçı puanla tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

İsmet Taşdemir, "Rakibimiz geçen hafta Galatasaray’a karşı deplasmanda 3-0’dan dönmüştü. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele, oyuncularımızın isteği hoşumuza gitti. 8’inci haftanın sonunda 10 puana ulaştık. Bu durum fena değil ancak daha iyisi de olabilirdi. Zorlu deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen puanla dönüyoruz. Son 2 pozisyonu doğru kullanabilseydik 3 puan bile alabilirdik" diye konuştu.