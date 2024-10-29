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        Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde siyasi konuşma gerginliği yaşandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından siyasetçiler arasında konuşma sırasında izi yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:55
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        Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde siyasi konuşma gerginliği yaşandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından siyasetçiler arasında konuşma sırasında izi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz’ın sözlerine AK Parti İlçe Başkanı ve MHP İlçe Başkanı “Burası siyaset alanı değil” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin taraflarla görüşmesiyle sonlandırıldı.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bodrum’da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, akşam saatlerinde Bodrum Marinadan başlayan bir kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, idari personeller, siyasi parti temsilcileri, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gaziler ve yaklaşık 10 bine yakın vatandaş katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi'nde ilerleyen yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde Belediye Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte binlerce vatandaş marşlar söyledi. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

        ‘BURADA SİYASET YAPILAMAZ’

        Törende konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz’ın sözlerine AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak sahnenin yanında bulunan alandan tepki gösterdi. O sırada ilçe başkanlarının tepkisine partililer de destek verdi. Şafak ve Yıldız, “Burada siyaset yapılamaz, burası siyaset alanı değil’ diyerek Kazmaz’ın konuşması sırasında mikrofonunun alınmasını istedi. Kazmaz konuşmasının sonunda sözlerinin siyasi olarak algılanmasından dolayı özür diledi. Konuşmasının ardından sahneden inen Kazmaz ile ilçe başkanları Şafak ve Yıldız arasında gerginlik devam etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ilçe başkanlarıyla konuşarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

        Yaşanan gerginliğin ardından sanatçı Volkan Konak sahneye çıktı. Konak, hayranlarına sevdiği şarkıları seslendirirken, vatandaşlar o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

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        Galeri
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