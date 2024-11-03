Fethiyespor - Sarıyer: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor evinde Sarıyer'e tek golle mağlup olarak galibiyet hasretine 3 maça çıkardı: 0-1. Fethiye İlçe Stadı'nda konuk ekip 80'inci dakikada Serdar'ın golüyle 3 puana uzandı. Fethiyespor grupta bu skorla 11 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.