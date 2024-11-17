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        Bodrum'da 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 44'ü çocuk 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:39 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:45
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        Bodrum'da 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 44'ü çocuk 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Kasım Cuma saat 00.25’te Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen ile farklı bir bölgede lastik bot içerisinde 14’ü çocuk 27 kaçak göçmen ile birlikte 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler, dün saat 08.10’da İtalya rotası üzerinde yelkenli tekne içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 30'u çocuk 57 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

        Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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