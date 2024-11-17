Bodrum'da 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Kasım Cuma saat 00.25’te Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen ile farklı bir bölgede lastik bot içerisinde 14’ü çocuk 27 kaçak göçmen ile birlikte 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler, dün saat 08.10’da İtalya rotası üzerinde yelkenli tekne içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 30'u çocuk 57 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 44'ü çocuk 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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