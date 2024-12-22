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        Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü; 4 ölü (2)

        BAKANMEMİŞOĞLU, MUĞLA'DASağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 personelin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasının ardından Muğla'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:00
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        Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü; 4 ölü (2)
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        BAKANMEMİŞOĞLU, MUĞLA'DA

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 personelin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasının ardından Muğla'ya geldi. Bakan Memişoğlu ilk olarak Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kazada ölen 4 kişinin otopsi işlemlerinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, cep telefonu numarasını verip, gece-gündüz kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

        Öte yandan cenazelerin otopsi işlemleri sonrası tören için Antalya'ya oradan da toprağa verilmek üzerine memleketlerine gönderileceği belirtildi.

        Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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