Fethiyespor deplasmanda zirvede

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyip ikinci yarı öncesi Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor, deplasmanda en iyi performans gösteren takım oldu. Grubunda dış sahada 9 maça çıkan Fethiyespor 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak deplasman puan tablosunda 18 puanla zirvede yer aldı. Ege ekibi gurbette, İskenderunspor, 1461 Trabzon, Afyonspor, Kepezspor ve Kırklarelispor'u yendi. Sadece Beykoz Anadoluspor'a kaybeden Muğla temsilcisi dışarıda Altay, Altınordu ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'la berabere kaldı. Fethiyespor iç sahada ise deplasmanlardaki kadar etkili olamadı. Evinde 8 maça çıkan Fethiyespor yalnızca 2 müsabakasını kazanırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.