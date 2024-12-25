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        Fethiyespor deplasmanda zirvede

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyip ikinci yarı öncesi Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor, deplasmanda en iyi performans gösteren takım oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:05
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        Fethiyespor deplasmanda zirvede
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyip ikinci yarı öncesi Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor, deplasmanda en iyi performans gösteren takım oldu. Grubunda dış sahada 9 maça çıkan Fethiyespor 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak deplasman puan tablosunda 18 puanla zirvede yer aldı. Ege ekibi gurbette, İskenderunspor, 1461 Trabzon, Afyonspor, Kepezspor ve Kırklarelispor'u yendi. Sadece Beykoz Anadoluspor'a kaybeden Muğla temsilcisi dışarıda Altay, Altınordu ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'la berabere kaldı. Fethiyespor iç sahada ise deplasmanlardaki kadar etkili olamadı. Evinde 8 maça çıkan Fethiyespor yalnızca 2 müsabakasını kazanırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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