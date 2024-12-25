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        Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:40
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        Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezine son 24 saatte metrekareye 158,6 kilogram yağış düştü.

        Menteşe'de dün sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 158,6 kilogram yağış düştü. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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