'Profesör' lakaplı şüphelinin evinden 22 kilo uyuşturucu çıktı; tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz'in Çandır Mahallesinde yaşayan ‘Profesör’ lakaplı Ahmet Furkan Usalan'ın evinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Usalan'ın evine 9 Ocak’ta jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 18 kavanoz içerisinde 14 bin 400 gram LSD emdirilmiş tohum, 5 kavanoz içerisinde 2 bin 600 gram sıvılaştırılmış LSD, 4 kavanoz içerisinde 1130 gram sihirli mantar, 5 kavanoz içerisinde kurutulmaya hazır 3 kilo 500 gram sihirli mantar, 25 LSD hap, 192 LSD emdirilmiş kullanıma hazır A4 kağıt, 32 gram LSD emdirilmiş kurabiye, 6 saklama kaplarının içerisinde 36 kök sihirli mantar, 293 gram LSD emdirilmiş jel, elektrikli gıda kurutma cihazı, 3 hassas terazi, 2 kapsül dolum cihazı, 2 bitki üretim aparatı, 90 enjektör ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Usalan, tutuklandı.

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