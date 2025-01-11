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        'Profesör' lakaplı şüphelinin evinden 22 kilo uyuşturucu çıktı; tutuklandı

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 'Profesör' lakaplı Ahmet Furkan Usalan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:46 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:50
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        'Profesör' lakaplı şüphelinin evinden 22 kilo uyuşturucu çıktı; tutuklandı
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        MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan ‘Profesör’ lakaplı Ahmet Furkan Usalan tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz'in Çandır Mahallesinde yaşayan ‘Profesör’ lakaplı Ahmet Furkan Usalan'ın evinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Usalan'ın evine 9 Ocak’ta jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 18 kavanoz içerisinde 14 bin 400 gram LSD emdirilmiş tohum, 5 kavanoz içerisinde 2 bin 600 gram sıvılaştırılmış LSD, 4 kavanoz içerisinde 1130 gram sihirli mantar, 5 kavanoz içerisinde kurutulmaya hazır 3 kilo 500 gram sihirli mantar, 25 LSD hap, 192 LSD emdirilmiş kullanıma hazır A4 kağıt, 32 gram LSD emdirilmiş kurabiye, 6 saklama kaplarının içerisinde 36 kök sihirli mantar, 293 gram LSD emdirilmiş jel, elektrikli gıda kurutma cihazı, 3 hassas terazi, 2 kapsül dolum cihazı, 2 bitki üretim aparatı, 90 enjektör ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Usalan, tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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