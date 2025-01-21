Bodrum'da hortum endişe yarattı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada etkili olan hortum endişe yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum’da saat 20.00 sıralarında kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi. Kısa süreli endişeye neden olan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortum, bir süre deniz üstünde görüldükten sonra dağılarak gözden kayboldu.