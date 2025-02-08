Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK yeni sayfa açacak

        SÜPER Lig'de pazartesi günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü, sözleşme imzaladığı teknik direktör Jose Morais ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK yeni sayfa açacak
        ABONE OL

        SÜPER Lig'de pazartesi günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü, sözleşme imzaladığı teknik direktör Jose Morais ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezona İsmet Taşdemir'le başlayıp ardından Volkan Demirel'le yola devam eden yeşil-beyazlılar, bir türlü düşme hattından çıkamazken yönetim kan değişikliğine gitti. Türkiye'de daha önce de Antalyaspor'u çalıştıran Morais, uzun yıllar şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun yardımcılığını yaptı. Oldukça tecrübeli olan Morais yönetiminde ilk maçına çıkacak Bodrum FK tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

        Yeşil-beyazlılar evinde Göztepe'ye ise hiç yenilmedi. Sarı-kırmızılılarla Bodrum Stadı'nda 3 maça çıkan Bodrum FK, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım ilk olarak 2022-2023 sezonunda karşı karşıya geldi. Bodrum FK, Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 1-0 yenerken, iç sahadaki maç 1-1 berabere tamamlandı. O sezon iki takım 1'inci Lig Play-Off'unda da karşı karşıya geldi. Bodrum FK evinde oynadığı müsabakayı 3-1 kazanarak, Göztepe'yi eledi. Geçen sezon Bodrum FK evindeki maçı bu kez 3-0 kazanırken, İzmir'deki randevu 1-1 sona erdi. Bu sezon ise Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum temsilcisini 2-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        AK Parti kongreleri mesajı
        AK Parti kongreleri mesajı
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaretli "Muğla Beyaz Mermeri" dünyanın önemli yapılarını süslüyor
        Coğrafi işaretli "Muğla Beyaz Mermeri" dünyanın önemli yapılarını süslüyor
        Cezaevi firarisi ile onu bagajında taşıyan taksici yakalanıp, tutuklandı
        Cezaevi firarisi ile onu bagajında taşıyan taksici yakalanıp, tutuklandı
        Bodrum FK'de Jose Morais dönemi başladı
        Bodrum FK'de Jose Morais dönemi başladı
        Cezaevi firarisi ticari taksinin bagajında yakalandı
        Cezaevi firarisi ticari taksinin bagajında yakalandı
        Bodrum FK'da Jose Morais dönemi başladı
        Bodrum FK'da Jose Morais dönemi başladı
        Fethiye ve Seydikemer'in tarım ürünleri Almanya'da tanıtıldı
        Fethiye ve Seydikemer'in tarım ürünleri Almanya'da tanıtıldı