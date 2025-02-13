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        Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:55
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        Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı.

        Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında kaldırımın altından geçen isale hattı patladı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, bölgeden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye ulaşan belediye ekipleri, suyun akışını keserek onarım çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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