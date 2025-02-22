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        Köyceğiz Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

        MUĞLA'nınKöyceğiz ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:03 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:05
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        Köyceğiz Gölü'ndeki sazlık alanda yangın
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        MUĞLA'nınKöyceğiz ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

        Köyceğiz Gölü'nün Gedova Adası mevkisindeki sazlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kuş türünün bulunduğu ve 50 dönüm alanda etkili olan sazlıktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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