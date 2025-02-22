Köyceğiz Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

Köyceğiz Gölü'nün Gedova Adası mevkisindeki sazlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kuş türünün bulunduğu ve 50 dönüm alanda etkili olan sazlıktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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