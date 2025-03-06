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        Dalyan Kanalı'nda yaralı caretta caretta bulundu

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı'nda yaralı bulunan ve yüzgecinde olta iğnesi tespit edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:15
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        Dalyan Kanalı'nda yaralı caretta caretta bulundu
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı'nda yaralı bulunan ve yüzgecinde olta iğnesi tespit edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

        Dalyan Kanalı'nda hareketsiz caretta carettayı görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Yaralı olduğu için hareket edemediği belirlenen deniz kaplumbağası, bölgeye gelen ekipler tarafından kıyıya çıkartılıp, DEKAMER'e götürüldü. Merkezde tüm vücut röntgeni çekilerek detaylı bir değerlendirme yapılan carettanın sağ ön yüzgecinde olta iğnesi tespit edildi. Bölgede tümöral bir lezyon bulundu. Küçük bir kesi ile bölge açıldığında, iğnenin zamanla dağıldığı görüldü. Tedavi sürecinde bölge titizlikle temizlenerek antibiyotik ve tıbbi müdahale uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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