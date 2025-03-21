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        Darp sonucu ölüm davasında sanıklara 'tahrik' ve 'takdiri' indirimli ceza

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde tartıştıkları Burak Aktaş'ı (33) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Metin Ataman (62) 5 yıl, arkadaşları Salih Durkut (37) ve Ferdi Karatosun (38) 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:45
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        Darp sonucu ölüm davasında sanıklara 'tahrik' ve 'takdiri' indirimli ceza
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde tartıştıkları Burak Aktaş'ı (33) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Metin Ataman (62) 5 yıl, arkadaşları Salih Durkut (37) ve Ferdi Karatosun (38) 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara 'tahrik' ve 'takdiri' indirim uygulandı.

        Her ikisi de VIP minibüs şoförü olan Metin Ataman ve Burak Aktaş arasında, 15 Temmuz 2023'te kaldıkları Cevat Şakir Mahallesi Pınar Sokak'taki lojmanda çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Büyüyüp sokağa taşan kavgada Ataman, Aktaş'a yumruk attı. Aktaş aldığı darbeyle yere düştü. Olay yerine gelen Ataman'ın arkadaşları Salih Durkut ve Ferdi Karatosun da yerdeki Aktaş'ı tekmeledi. Ataman ve beraberindeki 2 arkadaşı, Aktaş'a tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bu sırada olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Besim Ü.'nün ifadesine göre; Metin Ataman kaldırımda oturan Burak Aktaş'a vurdu. Aktaş, aldığı darbeyle olduğu yerde kaldırıma devrilirken, şüpheliler kaçtı. Çağırılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, buradaki ilk müdahale sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aktaş, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Ataman, Salih Durkut ve Ferdi Karatosun çıkarıldıkları Bodrum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        12 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 3 sanık hakkında 'Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; Ataman'ın, Aktaş ile dışarıda kavga ettiğini, çevreden gelen kişilerin kavgayı ayırdıklarını söylediğine yer verildi. Diğer 2 tutuklu sanığın olayı ayırmaya çalıştıklarını ve Aktaş'a vurmadıklarını söyledikleri ifade edildi. İddianamede Aktaş'ın otopsi raporuna da yer verildi. Raporda; Aktaş'ın ölümünün maruz kaldığı darp olayında efor ve stresinin tetiklendiği, travmatik olmayan beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu ve olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        DAVADA KARAR ÇIKTI

        Davanın önceki gün Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Ferdi Karatosun, Metin Ataman, Salih Durkut ile Burak Aktaş'ın annesi Bedriye Kayasoy'un avukatı Orhan Yuşa Kubat ve sanık avukatları katıldı. Mahkemede avukatlar savunma yaparken, sanıklar olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

        SANIKLARA İNİDİRİM UYGULANDI

        Ataman'a 8 yıl hapis cezası verilirken, sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği göz önüne alınarak cezasına önce 1/4 oranında indirim uygulandı ardından cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 1/6 oranında indirimle 5 yıla düşürüldü. Durkut ve Karatosun için verilen 8 yıl hapis cezası ise yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 6 yıl 8'a ay düşürüldü.

        'İTİRAZLARDA BULUNACAĞIZ'

        Cezaların artırılması için itiraz edeceklerini söyleyen avukat Orhan Yuşa Kubat, "Sanıklar her ne kadar yapılan yargılama sonunda ceza alsalar da aldıkları hiçbir ceza müvekkilin oğlunu geri getirmeyecektir. Talebimiz, üst sınırdan ceza almaları yönündeydi. Fakat mahkeme bunu göz ardı etti. Neticede cezadan memnun olmasak da ceza almaları bir nebze olsun acılı annenin yüreğine su serpmiştir. Verilen cezanın artması için gerekli itirazlarda bulunacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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