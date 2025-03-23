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        Muğlaspor farkı açıyor

        PROFESYONEL lige döner dönmez 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 8'inci galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u deplasmanda 4-0 yenerek aldı ve zirvede farkı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:52
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        Muğlaspor farkı açıyor
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        PROFESYONEL lige döner dönmez 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 8'inci galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u deplasmanda 4-0 yenerek aldı ve zirvede farkı açtı. Ligde 1 Aralık'taki Kelkit Hürriyetspor deplasmanından beri 11 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, zirveyi devraldığı Balıkesirspor'un da kayıplarıyla şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı. Türk Metal 1963 Spor önündeki galibiyetle 51 puana ulaşan Muğla, evinde Mazıdağı Fosfatspor'a 2-1 yenilen takipçisi Balıkesirspor'a bitime 6 maç kala 6 puan fark attı. Balıkesir'den ikili averajı da iyi olan Muğla temsilcisi, hafta içinde çarşamba günü evinde Fatsa Belediyespor'u da yenerse 2'nci Lig’e çıkmak için büyük avantaj yakalayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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