Boğazı kesilen camcıyı çalışanı öldürmüş; 'Beni taciz etti' iddiası (2)

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Alaaddin Yıldız’ı maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren Devran Hasan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.