Kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler H.A. (38), A.E. (41) ve H.K. (43), suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 3 el dedektörü, 2 patlayıcı düzenek (dinamit), 2 hilti, jeneratör ve akü ile çok sayıda kazma ele geçirildi.

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