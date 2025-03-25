Muğla merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu; 8 gözaltı

MUĞLA merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda örgüt lideri A.Ş.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla ve Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları belirlenen organize suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt lideri A.Ş. ile iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında aranan 2 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.