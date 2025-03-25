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        Muğla merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu; 8 gözaltı

        MUĞLA merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda örgüt lideri A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:50
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        Muğla merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu; 8 gözaltı
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        MUĞLA merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda örgüt lideri A.Ş.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla ve Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları belirlenen organize suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt lideri A.Ş. ile iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında aranan 2 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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