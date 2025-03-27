Muğla'da bayramda 22 bin 799 kolluk personeli görev yapacak

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistlik ilçelere sahip Muğla'da, Ramazan Bayramı tatili için 22 bin 799 kolluk personeli görevlendirildiği duyuruldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, düzenlediği basın toplantısında 9 günlük bayram tatili tedbirlerini değerlendirdi. Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Gökhan Tula hazır bulundu. Vali Akbıyık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığının açıklaması üzerine önemli turizm merkezlerinin bulunduğu ilimize bu süreçte çok sayıda ziyaretçi gelmesi beklendiğinden vatandaşlarımızın bayramı ve tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için tedbirler alındı. Sağlık ve güvenlik tedbirleri başta olmak üzere ulaştırma, haberleşme, enerji ve diğer tüm kamu hizmetleri ile ilgili önceden alınan tedbirler, bayram öncesi, bayram süresi ve sonrası için yeniden gözden geçirildi. Bayram tatili boyunca emniyetten 11 bin 520, jandarmadan 10 bin 982, Sahil Güvenlik'ten 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görevlendirildi" dedi.

'9 BİN 227 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREV YAPACAK' Güvenli trafik akışı için 1041 ekip ve 2 bin 681 personelin görevlendirildiğini belirten Vali Akbıyık, "AVM, eğlence yerleri, çocuk oyun alanları, banka ATM'leri gibi yerlerde resmi ve sivil motorize ekiplerle birlikte yaya devriye görevi yapmak üzere ekipler görevlendirildi. Özellikle trafiğin yoğun olduğu devlet karayolu güzergahlarında, yol kontrol arama noktalarında güvenli bir trafik akışı sağlanması için ekip ve görevli sayıları arttırıldı. Şehir içi-şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu ile kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla helikopter ve dron gibi hava taşıtlarının trafik denetimlerinde etkin olarak kullanılması, ayrıca bayram öncesi ve sonrasında hız ve fazla yük kontrolleri, araçların kullanım süreleriyle ilgili kontrollerin arttırılması konusunda planlamalar yapıldı. Güvenli trafik akışı için 1041 ekip, 2 bin 681 personel görevlendirildi. Her türlü kazalara ve sağlık sorunlarına karşı nöbetçi sağlık ekipleri, 24 saat kesintisiz görev yapacak. 9 bin 227 sağlık çalışanı görev yapacak. 112 acil çağrı merkezimizde ise 160 personel görevlendirildi" diye konuştu.

'HIZ LİMİTLERİNİ AŞMAMALARINI İSTİRHAM EDİYORUZ' İl genelinde en üst düzeyde çalışmaların devam edeceğini ifade eden Vali Akbıyık, "Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bayram tatili süresince yatılı ve gündüzlü tüm kuruluşlarımızda 7 gün 24 saat çalışma esaslı 366 personel görevlendirildi. Ramazan Bayramı nedeniyle elektrik, su, haberleşme ve tüm belediye hizmetlerinin aksatılmaması, gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili kuruluşlar ile belediyelere talimatlar gönderildi. Bayram tatili süresinde bin 137 itfaiye personeli görevlendirildi. Ayrıca tüm birimlerin olası tüm durumlar için hazırlıklı olması sağlanacaktır. Valiliğimize bağlı kurumlarımız, bayram süresince denetimlerini sürdürecek. İlimiz genelinde en üst düzeyde çalışmalarımız devam edecektir. 9 gün sürecek olan bayram tatili süresince valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alındı. Ramazan Bayramı tatilinde bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi, istenmeyen acı olayların yaşanmaması için sürücülerimizin trafik kurallarına eksiksiz uymalarını, emniyet kemeri kullanmalarını, hız limitlerini aşmamalarını istirham ediyoruz" dedi.