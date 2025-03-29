Bodrum'da ev yangını; 1 kişi dumandan etkilendi

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, evin bazı bölümleri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ortakent- Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi'nde 2 katlı bir evin 2’inci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde yaşayan ve dumandan etkilenen Aydın S. balkona çıktı. Bölgedeki vatandaşlar ve itfaiye tarafından Aydın S. evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın S. hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.