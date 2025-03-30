Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi
SÜPER Lig'de milli aranın ardından evinde Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olup 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bodrum FK yeniden düşme hattına geriledi.
SÜPER Lig'de milli aranın ardından evinde Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olup 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bodrum FK yeniden düşme hattına geriledi. 30 puanda kalan yeşil-beyazlıların rakipleri Kayserispor ve Sivasspor haftayı galibiyetle tamamladı. Kayserispor evinde Hatayspor'u 5-0 yenerken, Sivasspor da Adana Demirspor karşısında zorlanmadı ve müsabakayı 5-1 galip bitirdi. Bu sonuçların ardından 3 takımın da puanı 30 oldu. Bodrum FK, eksi 11 averajla Sivasspor'un gerisine düştü ve 16'ncı sırada yer buldu. 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında önce Trabzonspor'a konuk olacak Bodrum Futbol Kulübü ardından ligde de yine önemli rakiplerinden Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
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