Fethiyespor galibiyet peşinde

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde 1461 Trabzon'a 3-1 yenilerek Play-Off umutlarını azaltan Fethiyespor yarın sahasında Kepez Spor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Fethiyespor'da, 1461 Trabzon maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Serdar Ümit, Kepez Spor'a karşı forma giyemeyecek. Fethiyespor bu maç öncesi 37 puanla 9'uncu durumda bulunurken, Kepez Spor ise 28 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor.

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