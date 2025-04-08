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        Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Gün, birlik olma ve buna inanma günü

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son 3 maçı öncesi şampiyonluğa yürüyen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, kulüp için herkesin 2-3 hafta birlik olması gerektiğini söyleyip, evlerin, sokakların ve caddelerin yeşil-beyazlı bayraklar ile donatılması çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:05
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        Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Gün, birlik olma ve buna inanma günü
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son 3 maçı öncesi şampiyonluğa yürüyen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, kulüp için herkesin 2-3 hafta birlik olması gerektiğini söyleyip, evlerin, sokakların ve caddelerin yeşil-beyazlı bayraklar ile donatılması çağrısı yaptı. Menaf Kıyanç, düzenlenen basın toplantısında şampiyon olacaklarını belirterek, "Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alacağımız son 2 galibiyet. Biz buna kalben inanıyoruz. Gün, birlik olma ve buna inanma günü, gün ayrışma günü değil. Cephe açmayacağız ve kimseyi eleştirmeyeceğiz. Biz olanları da sorgulamayacağız" diye konuştu.

        Kıyanç, "Konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Önümüze bakacağız, hedefe kilitleneceğiz. Sabırla, mücadelemizin karşılığını almak için kontrollü olacağız, dikkat edeceğiz. Son iki maçta Muğlaspor 5 puan kaybetti. Çok açık net özeleştiri yapacağız. 5 puanın sorumlusu olarak birinci sıraya kendimizi koyuyoruz. Oturup düşüneceğiz. Stres mi yarattık?, Gerginlik mi yarattık? Baskı mı oluşturduk? Ne yaptık diye kendimize bakacağız. Öncelikle işimizi yapacağız, şampiyon olacağız. Ondan sonra biz de bizi eleştirenler de kim ne istiyorsa konuşsun. Şampiyonluk kutlamasını yapıncaya kadar, bitirinceye kadar asla ve asla başka bir konuya girmeyiz" dedi.

        TEK GÜNDEM ŞAMPİYONLUK

        Başkan Menaf Kıyanç, tek gündem maddelerinin şampiyonluk mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Bu kadar olumsuzluğa rağmen bugün lider olmamız an itibari müthiş bir başarı. Bu kadar şartlarla buraya gelen bir takım teknik heyet, yönetim ve sayısı az ama yüreği büyük inananlar ordusuyla biz şampiyon olacağız, buna inanıyoruz. Bunu bütün kalbimle söylüyorum, bütün inancımla söylüyorum. Buna inanmak gerekir. Dolayısıyla biz tamamen buna şu anda odaklıyız. Başka oyunlara gelmeyeceğiz. İnananların, iyilerin, hak edenlerin ve emek verenlerin kazandığı bir davranış sergileyeceğiz. Ve biz bunu ispatlayacağız. Bir hikaye var, gerçekten büyük bir hikaye. Bence okunduğu zaman, anlatıldığı zaman bu hikayenin ülkemiz için, şehrimiz için çok değerli olduğunu, içinde çok önemli öz eleştirilerinin olacağı bir hikaye var. Muğlaspor için herkesin 2-3 hafta birlik olması gerekiyor. Evlerde, sokaklarda ve caddelerde bayraklar asılmış olması gerekiyor. Gelin ortak değerlerimiz için artık beraber mücadele edelim. Birlikte hareket etme kültürü çok değerli. Muğlaspor, bütün 48'in dünyada yaşayan Muğlaların, Muğla'yı seven her insanın ortak bir değeri" şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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