Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Gün, birlik olma ve buna inanma günü

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son 3 maçı öncesi şampiyonluğa yürüyen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, kulüp için herkesin 2-3 hafta birlik olması gerektiğini söyleyip, evlerin, sokakların ve caddelerin yeşil-beyazlı bayraklar ile donatılması çağrısı yaptı. Menaf Kıyanç, düzenlenen basın toplantısında şampiyon olacaklarını belirterek, "Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alacağımız son 2 galibiyet. Biz buna kalben inanıyoruz. Gün, birlik olma ve buna inanma günü, gün ayrışma günü değil. Cephe açmayacağız ve kimseyi eleştirmeyeceğiz. Biz olanları da sorgulamayacağız" diye konuştu.

Kıyanç, "Konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Önümüze bakacağız, hedefe kilitleneceğiz. Sabırla, mücadelemizin karşılığını almak için kontrollü olacağız, dikkat edeceğiz. Son iki maçta Muğlaspor 5 puan kaybetti. Çok açık net özeleştiri yapacağız. 5 puanın sorumlusu olarak birinci sıraya kendimizi koyuyoruz. Oturup düşüneceğiz. Stres mi yarattık?, Gerginlik mi yarattık? Baskı mı oluşturduk? Ne yaptık diye kendimize bakacağız. Öncelikle işimizi yapacağız, şampiyon olacağız. Ondan sonra biz de bizi eleştirenler de kim ne istiyorsa konuşsun. Şampiyonluk kutlamasını yapıncaya kadar, bitirinceye kadar asla ve asla başka bir konuya girmeyiz" dedi.