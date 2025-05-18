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        Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

        AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:10
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        Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
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        AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.29'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Marmaris’e 55.57 kilometre mesafede yaşanan deprem, yerin 11.36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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