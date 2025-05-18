Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.29'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Marmaris’e 55.57 kilometre mesafede yaşanan deprem, yerin 11.36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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