Koray Avcı, Fethiye'de konser verdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şarkıcı Koray Avcı, Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara katıldı. Fethiye'nin Beşkaza Meydanı'nda kurulan sahneye çıkan Koray Avcı, en sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Konser sonrasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, havai fişek gösterisi yapıldı.

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