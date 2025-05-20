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        Koray Avcı, Fethiye'de konser verdi

        Şarkıcı Koray Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 03:35 Güncelleme: 20.05.2025 - 03:40
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        Koray Avcı, Fethiye'de konser verdi
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        Şarkıcı Koray Avcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şarkıcı Koray Avcı, Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara katıldı. Fethiye'nin Beşkaza Meydanı'nda kurulan sahneye çıkan Koray Avcı, en sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Konser sonrasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, havai fişek gösterisi yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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