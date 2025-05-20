Yalıkavakspor şampiyonluk kupasını çiftledi

HENTBOL Kadınlar Süper Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Yalıkavakspor evinde ağırladığı Adasokağı’nı 28-18 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Taraftarı önünde kupasını kaldıran Bodrum ekibi ligde geçen yılın ardından ikinci zaferine ulaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi Play-Off Final serisinin dördüncü maçında Adasokağı ile Yalıkavak, Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yüzlerce taraftar ile Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Yalıkavakspor Başkanı Mehmet Esen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz takip etti. Bodrumlu taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.

Mücadelenin ilk yarısında Bodrum ekibi baskılı oyun ortaya koyarken yakaladığı gollerle soyunma odasına 14-8 önde girdi. İkinci yarıda baskılı oyununu koruyan mavi-beyazlı ekip, skor farkını koruyarak etkili hücumlar geliştirdi. 17’nci dakikada Adasokağı kalecisi Selen Akalın yaşadığı talihsiz sakatlığından sonra oyundan çıkarken tedavisi uzun süre saha kenarında devam etti.