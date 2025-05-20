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        Yalıkavakspor şampiyonluk kupasını çiftledi

        HENTBOL Kadınlar Süper Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Yalıkavakspor evinde ağırladığı Adasokağı'nı 28-18 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 21:13 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:15
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        Yalıkavakspor şampiyonluk kupasını çiftledi
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        HENTBOL Kadınlar Süper Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Yalıkavakspor evinde ağırladığı Adasokağı’nı 28-18 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Taraftarı önünde kupasını kaldıran Bodrum ekibi ligde geçen yılın ardından ikinci zaferine ulaştı.

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi Play-Off Final serisinin dördüncü maçında Adasokağı ile Yalıkavak, Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yüzlerce taraftar ile Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Yalıkavakspor Başkanı Mehmet Esen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz takip etti. Bodrumlu taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.

        Mücadelenin ilk yarısında Bodrum ekibi baskılı oyun ortaya koyarken yakaladığı gollerle soyunma odasına 14-8 önde girdi. İkinci yarıda baskılı oyununu koruyan mavi-beyazlı ekip, skor farkını koruyarak etkili hücumlar geliştirdi. 17’nci dakikada Adasokağı kalecisi Selen Akalın yaşadığı talihsiz sakatlığından sonra oyundan çıkarken tedavisi uzun süre saha kenarında devam etti.

        Karşılaşmada her iki takımda arka arkaya goller kaydederken, Yalıkavakspor sahadan 28-18 galip ayrılarak lig şampiyonu oldu. Final serisinin ilk maçını Yalıkavakspor 26-25 kazanırken, ikinci maçta Adasokağı 33-29’luk skorla durumu 1-1’e getirmişti. 3’üncü karşılaşmada Yalıkavak ekibi rakibi Adasokağı’nı 29-23’lük skorla geçerek seride 2-1 öne geçmişti.

        KUPA YALIKAVAKSPOR’UN

        Mücadeleden galibiyetle ayrılan ve 2024-2025 sezonu şampiyonu olan Yalıkavakspor taraftarı önünde kupasına kavuştu. Madalyalarını alan oyuncular daha sonra kaptan Yeliz Özel’in ellerinde kupasını havaya kaldırırken tribünlerde coşku iki katına çıktı. Oyuncular şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaştı.

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