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        Fethiye'de yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçısı ve 33 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçısı ile 2'si çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 20:46 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:46
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        Fethiye'de yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçısı ve 33 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçısı ile 2'si çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, dün akşam üzeri yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları kontrolde, tekne içerisinde 2'si çocuk toplam 33 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

        Yakalanan kaçak göçmenlerin uyrukları, 13 Yemen, 12 Filistin, 4 Suriye, 2 Mısır, 1 Irak ve 1 İran olduğu tespit edilerek kıyıya çıkartıldı. Kaçak göçmenler, kıyıdaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelileri ise gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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