Bodrum'da ot yangını 2 saatte söndürüldü
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.
Dereköy ile İslamhaneleri mahalleleri arasında saat 16.30 sıralarında ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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