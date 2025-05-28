Bodrum'da ot yangını 2 saatte söndürüldü

Dereköy ile İslamhaneleri mahalleleri arasında saat 16.30 sıralarında ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü.

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