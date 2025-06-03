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        Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem (6)

        DEPREMANI KAMERADAMuğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 04:54 Güncelleme: 03.06.2025 - 05:00
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        Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem (6)
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        DEPREMANI KAMERADA

        Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bazı evlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında bir kedinin zıpladığı avizenin sallandığı yer alırken, ayrıca deprem sırasında güvenlik kamerasındaki ses de dikkat çekti. Ayrıca, Marmaris’teki bir restoranın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, deprem anında vatandaşların kaçtığı anlar yer aldı.

        DEPREM ANINI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

        Öte yandan bir kişi ise İzmir'de de hissedilen deprem anlarını, evinde bulunduğu sırada cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde avize sallanırken, cep telefonu ile görüntü çeken kişinin ‘Evet hayırlı geceler arkadaşlar, az önce deprem oldu. Hala sallanıyoruz’ dediği anlar yer aldı.

        ‘BU UZUN SÜRDÜ VE DAHA ŞİDDETLİYDİ’

        Marmaris'te oturan Demet Kızıl da depremde yaşadıklarını anlattı. Kızıl, Marmaris'te küçük sarsıntılara alışkın olduklarını ve bu depremin şiddetli olduğunu ifade ederek, "Birden gürültü ile uyandım, sallanmanın geçmesini bekledim yataktan kalkmak için, aşağıya indim hemen, sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evine döndü. Marmaris olarak küçük sallantılara alışkınız, bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi. Duyduğum kadarıyla kendini balkondan atanlar olmuş. Herkese geçmiş olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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