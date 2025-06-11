Muğla'da baba ile oğlunu öldüren şüphelinin elinde bıçakla kaçtığı anlar kamerada (2)

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ı bıçakla öldüren, anne N.A.'yı da ağır yaralayan Köksal Uslu (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Uslu, polisteki ifadesinde evde birlikte içki içtikten sonra tartışma çıktığını ve yaşanan olayları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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