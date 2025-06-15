Bodrum'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon yaptı. Bu kapsamda ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 118 gram skunk, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin dolar nakit para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 118 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.