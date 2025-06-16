Bakalıktan kaçak inşa faaliyeti yürüten otele 3,3 milyon TL ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesindeki Karataş Plajı'nda izinsiz inşa çalışmaları yürüten otel işletmesine 3 milyon 343 bin 272 TL ceza uyguladı.

Muğla İl Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Kargı Mahallesi'ndeki otelin Karataş Plajı'ndaki izinsiz uygulamalarıyla ilgili 31 Mayıs'ta denetim yaptı. Kaçak bir bina, soyunma giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, tuvalet, duş gibi birimlerin inşasına başlandığı belirlendi. Otel önündeki plajda peyzaj çalışmalarının da usulsüz yapıldığı tespit edildi. Deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve halen inşa faaliyetlerinin de devam ettiği görüldü. Otel işletmesine 3 milyon 343 bin 272 TL idari para cezası uygulandı.

YIKIM İÇİN İLGİLİ KURUMLARA YAZI GÖNDERİLDİ

İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak birimlerin yıkılması, diğer usulsüz inşa faaliyetlerine son verilip doğa tahribatının giderilmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fethiye Belediye Başkanlığı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ 213. Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.