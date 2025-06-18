Motosiklet kazasında ağır yaralanan Doğukan yaşam savaşını kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yola aniden çıkan köpeğe çarparak motosikletten düşen ve ağır yaralanan Doğukan Akkaya (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Mayıs'ta Bodrum ilçesi Gürece Mahallesi Turgutreis-Bodrum kara yolunda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Doğukan Akkaya iddiaya göre, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akkaya, savrularak motosikletten düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akkaya, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Akkaya, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu'nda çalıştığı öğrenilen Doğukan Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.