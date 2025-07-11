Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı

SÜPER Lig'den tek sezonluk maceranın ardından tekrar 1'inci Lig'e düşen Bodrum Futbol Kulübü'yle sözleşmesi biten Enis Bardhi, Türkiye'den ayrılmadı. Makedon orta saha Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bodrum FK'ya geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan gelip sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maçta 2 gol, 3 asist yapmıştı. Bardhi, 2022'den beri Türkiye'de forma giyiyor.

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