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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı, yarılan asfalt nedeniyle yol trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:45 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:50
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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı, yarılan asfalt nedeniyle yol trafiğe kapandı.

        Yahşi Mahallesi'nde, saat 02.00 sıralarında ana su isale hattı patladı. Patlamayla birlikte asfalt yarılırken, tonlarca su boşa aktı. İhbarla bölgeye gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından onarım çalışması başlattı. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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