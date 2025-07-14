Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı

Yahşi Mahallesi'nde, saat 02.00 sıralarında ana su isale hattı patladı. Patlamayla birlikte asfalt yarılırken, tonlarca su boşa aktı. İhbarla bölgeye gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından onarım çalışması başlattı. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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