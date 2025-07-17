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        Muğlaspor'da imzalar atıldı

        YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor iç ve dış transferde imzaları attırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:50
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        Muğlaspor'da imzalar atıldı
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        YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor iç ve dış transferde imzaları attırdı. Yeşil-beyazlılar dış transferde geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha Yiğitali Bayrak ile anlaşmaya vardı. İmza töreni kulüp tesislerinde gerçekleşirken, başkan vekili Muhammet Ali Bahçeyaka da törende yer aldı.

        Yiğitali Bayrak, imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Muğlaspor gibi hedefi olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımızla birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Profesyonel kariyerine Gölcükspor'da başlayan Yiğitali; Derincespor, Kocaelispor, Kastamonuspor ve son olarak Bursaspor formalarını terletti.

        Muğlaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında savunma oyuncusu Sırat Yeşilördek'in de sözleşmesini uzattı. Sırat Yeşilördek, "Geçtiğimiz sezon hep birlikte büyük bir inançla mücadele ederek şampiyonluk sevinci yaşadık. Bu başarıda pay sahibi olmak benim için çok değerliydi. Burada bir aile ortamı var ve bu kulüp için sahada savaşmaya devam edeceğim. Taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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