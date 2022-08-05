Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bodrum'da temaslarda bulundu

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MUĞLA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bodrum ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

İnce, Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Tepecik Camisinde cuma namazını kıldıktan sonra caddede yürüyüş yaptı.

Muharrem İnce, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edilmesinin, ÖSYM Başkanının görevden alınmasının sorunu çözmeyeceğini söyledi.

Şeffaf olunması gerektiğini savunan İnce, mülakatların da konuşulması gerektiğini kaydetti.

İnce, açıklamanın ardından Bodrum Denizciler Derneğini ziyaret etti, ardından da Mazı, Gökbel ve Bozalan mahallelerini ziyaret etmek üzere bölgeye hareket etti.

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