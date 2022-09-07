Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da toplu açılış törenine katılacak

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte toplu açılış törenine katılacağını bildirdi.

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 10 Eylül'de Muğla'da toplu açılış törenine katılacağını, halka hitap edeceğini belirtti.

Vatandaşları Menteşe Atatürk Bulvarı'nda düzenlenecek törene davet eden Mete, "Uzun süredir hasretle beklediğimiz, milletin adamı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'mızda siz kıymetli hemşerilerimizle kucaklaşmaya geliyor. Menteşe'de gerçekleşecek toplu açılış törenine sizleri de davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.

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