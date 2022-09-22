GÜNCELLEME - Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan yandı.

Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan bölgede yaşayan vatandaşların da traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve kovalarla yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü.





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