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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor, Sakaryaspor maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor

AA

Bodrumspor, Sakaryaspor maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor

MUĞLA (AA) - Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Sakaryaspor'u mağlup ederek ligin ilk haftalarındaki başarılı performansına yeniden dönmek istiyor.

Yalıçiftlik Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan kulübün onursal başkanı Fikret Öztürk, ligdeki 7 maçta takımın performansının iyi olduğunu söyledi.

Takımın canıgönülden çalıştığını dile getiren Öztürk, "Nasıl ilk maçlarda beklentilerin üstünde sonuçlar aldıysak, son üç maçta da beklenmedik şekilde puan kayıpları yaşanabilir. Biz kulübün yöneticileri, para yatıran insanlar olarak, takımımızdan memnunuz. Havaya girmeye gerek yok. Gidebildiğiniz kadar gidin. Geçenlerde gördünüz, 50 bin nüfuslu bir ada, Türk Milli Takımı'nı yendi. Biz takım oyuncularından son derece memnunuz." diye konuştu.

Öztürk, ziyarette motivasyon konuşması yapıp, takımla hatıra fotoğrafı da çektirdi.


- Taşdemir: "Kalite anlamında çok büyük oyuncularımız var"


Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçıyla galibiyet serisine başlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yedi hafta geride kaldı. Son üç maçta kazanamadık, iki de mağlubiyet aldık. Baktığımız zaman gerçekten oyun anlamında ezildiğimiz bir durumla karşılaşmadık. Biz hep aktif olan, gol kaçıran, üretmeye çalışan takım konumundaydık. Bu ligde iyi de oynasanız, çok ufak bir fırsat verdiğiniz zaman rakip değerlendirebiliyor. Bizim de değerlendireceğimiz zamanlar illaki gelecek. Nasıl ki sezon başı ilk 4 maçta değerlendirdik, bundan sonra da değerlendireceğiz. Ben bu konuda takımıma çok güveniyorum. Belki isim olarak çok büyük oyuncularımız yok ama kalite anlamında çok büyük oyuncularımız var."

Her maç iyi oynamaya çalışan bir ekip olduklarını aktaran Taşdemir, "Sakaryaspor ile geçen yıl aynı gruptaydık. Ancak geçen sene ve bu sene arasında çok şey değişti. Sadece bizde çok değişmedi, bizim takımımız duruyor. Onlarda çok değişti. İyi futbolcuyarı var ve iyi de oynuyorlar. Bizim bir sıra üstümüze çıktılar. Keyifli bir maç bizi bekliyor diyebilirim. İnşallah 3 puanı alırız ve seri yakalama peşinde gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Forvet Koray Kılınç da iki aylık sakatlık sürecini geride bıraktığını anlatarak, "Şu an için iyi bir şekilde geri döndüm. Ekip ve yönetimimiz bu konuda bana çok yardımcı oldu. İyi hissediyorum. İlk maçımı oynadım. Güçlü bir şekilde devam ediyorum. Takımımız ve hocalarımız iyi. İnşallah bu hafta güzel bir galibiyetle devam ederiz. En kısa zamanda ilk 11'de oynayıp, takıma en çok katkı sağlayan biri olarak Süper Lig'de mücadele etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Defans oyuncusu Osman Kocaağa ise takımda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her hafta rakiplerimizi analiz ederek devam ediyoruz. Rize'de mağlup olduk. Onun analizini çıkarıp, hatalarımızı görerek Sakaryaspor maçına hazırlanmak istiyoruz. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Çalışmalarımız tempolu bir şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


- Sakaryaspor maçı hazırlıkları devam etti


Bodrum İlçe Stadı'nda 8 Ekim Cumartesi günü Sakaryaspor'u ağırlayacak Bodrumspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bugün yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. İdmanı kulüp yöneticileri Selahattin Polat, Zeynel Kılıç, Baran Akcan ve Hüseyin Gözütok da yerinde takip etti.


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