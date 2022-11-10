Muğla'da bacanağını av tüfeğiyle öldüren zanlı hakim karşısına çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı bacanağını av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılamasına başlandı.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya öldürülen Yasin Bihan'ın eşi Burçin, annesi Ayşe, babası Şaban Bihan ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Tutuklu sanık H.O. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılarak, olay günü yaşananları anlattı.

Bacanağını korkutmak için ateş ettiğini ileri süren sanık, "Yasin eşi Burçin ile tartıştıktan sonra Burçin çocuklarını alıp bizim eve geldi. Yasin gece saatlerinde arabasıyla evime geldi. Dışarıdan tehditler yağdırmaya başladı. Burçin de 'bizi öldürecek' diye arka odaya kaçtı. Ben de korktum. Çünkü bacanağım Yasin uyuşturucu kullanıyordu." ifadelerini kullandı.

Bihan'ın anne ve babası, zanlının hak ettiği cezayı almasını istedi.

Burçin Bihan ise eniştesinin suçsuz olduğunu, eşini kasten vurmadığını, şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Seydikemer'de tartıştığı eşiyle konuşmak için 28 Mayıs'ta Belen Caddesi'ndeki bacanağının evine giden Yasin Bihan ile bacanağı H.O, arasında kavga çıkmış, H.O, bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.