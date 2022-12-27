Marmaris Ortaokulu'nda onarım çalışması yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da iyileştirme programına alınan Marmaris Ortaokulu'ndaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güçlendirme çalışmaları tamamlanan Marmaris Ortaokulu'nun 26 Aralık'ta eğitim öğretime açılmasının planlandığı kaydedildi.



İncelemeler neticesinde 35 sınıftan 34'ünün masa ve sıralarının kullanıma hazır olduğu belirtilen açıklamada, sadece bir sınıfa ait sıraların yenilenmiş okula uygun olmadığının tespit edildiği ifade edildi.



Bu gerekçeyle tek bir sınıfın sıraları için yenileme kararı alındığının aktarıldığı açıklamada, "Ayrıca çatı onarımı sırasında en üst kattaki 4 sınıfın tavanında yağmurdan kaynaklı lekelenmeler tespit edildi. En üst kattaki dört sınıfın tavan boyası yapıldıktan ve sadece bir sınıfın sıralarının değişiminden sonra okul eğitim öğretime açılacaktır." görüşlerine yer verildi.

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