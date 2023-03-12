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MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Damkacı, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan ve 41 farklı sesten İstiklal Marşı adlı videonun gösterimi yapıldı.

Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu, İstiklal Marşı oratoryosu ve "Ordu Duası" adlı eserini sundu.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Programa Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.



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