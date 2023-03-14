Muğla'da çam kese böceği ile biyolojik mücadele yapılıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce, ormanlarda özellikle kızılçam ağaçlarına yuva yaparak zarar veren ve ağaçların kurumasına neden olan "çam kese böceği"ne karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Orman yangınlarına göre 5 kat daha zararlı olduğu belirtilen çam kese böceklerinden ormanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar, böcek zararının en yoğun olduğu bölgelerde yürütülüyor.

Bu kapsamda hazırlanan 120 tel kafes çam kese böceğinin yoğun olarak görüldüğü ormanlık alanlara bırakıldı. Ayrıca uygun noktalara yine biyolojik mücadele yöntemlerinden olan 12 adacık yapıldı. Çam kese böceği tırtıllarıyla beslenen kuş türleri için 1200 kuş yuvası ağaçlara asıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Hayri İlhan, orman zararlılarıyla mücadele kapsamında çam kese böceğiyle doğaya uygun biyolojik yöntemlerle mücadele ettiklerini söyledi.

Ormanların sürekliliğini tehdit eden biyolojik faktörlerin başında böcek zararlılarının geldiğini belirten İlhan, bu böcek zararlıları içinde çam kese böceğinin önemli bir yer işgal ettiğini, özellikle ağaçların gelişimini olumsuz etkilediğini kaydetti.



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