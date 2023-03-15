Bodrum'da içme suyu isale hattının patlaması sonucu bazı iş yerlerini su bastı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle bazı işletmeleri su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan patlamayla büyük çapta çukur oluştu. Cadde dereye dönerken buradan akan su çevredeki bazı işletme ve evlerin bahçelerine de doldu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı. Bölgedeki işletmeciler aynı bölgede su hattında onlarca patlama olmasına rağmen sorunun hala çözülememesine tepki gösterdi.

Öte yandan patlamanın ardından caddenin dereye döndüğü anlar cep telefonu kamerasınca da görüntülendi.

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