Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Durgunsu Kano Olimpik ve Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi.

Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda, 20 kulüpten 80 sporcu K1 Tekli Kayak ve C1 Tekli Kano kategorilerinde bin ve 500 metre mesafede derece alabilmek için kürek çekti. Milli takım aday kadrosu, sporcuların derecelerine ve performans değerlendirmelerine göre teknik kurul tarafından belirlenecek.

Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, gazetecilere, 500 ve bin metre mesafelerdeki olimpik ve aday milli takım test ve seçme yarışlarını tamamladıklarını söyledi.

Köyceğiz'de yapılacak bahar kupası yarışlarının ardından nihai kadroyu oluşturacaklarını ifade eden Beşe, şunları kaydetti:

"Takımlarımız mayısın ilk haftasında Macaristan'da, ikinci haftası da Polonya'da Dünya Kupası yarışları için hazırlıklarına devam edecek. Bunun yanında yine nisan ayının sonunda Köyceğiz'de Bahar Kupası yarışlarını yapacağız. Buradaki sonuçlara göre de nihai kadromuzu oluşturacağız."

Seçme yarışlarında kategorilerine göre de dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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