Göcek koylarında teknelerden atık ve sintine alımına başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ile Dalaman ilçelerinde bulunan Göcek koylarında teknelerden atık ve sintine toplamak üzere 4 atık alım teknesi göreve başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Göcek koylarının korunduğu belirtildi.

Turizm sezonun başlamasıyla Göcek koylarında yeniden 4 atık alım teknesi ile teknelerden atık ve sintine toplanmasına başlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde denizleri korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi kapsamında turizm sezonunun başlamasıyla yeniden 4 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek'te bulunan atık alım merkezinde topluyor. Atıkların toplanması konusunda, 2023 yılı içerisinde Göcek-Dalaman Koylarını ziyaret eden teknelerin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Kabul Tesisine ve Atık Alım Teknelerine, evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını ayrıştırarak vermeleri halinde, bu atıklar ücretsiz alınarak bertarafı sağlanacak."

Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bugüne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, bu süreç içeresinde 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su, 16 milyon 254 bin 795 kilogram katı atık toplandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.