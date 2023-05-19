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Bodrumspor, play-off'ta saha avantajı için galibiyet istiyor

AA

Bodrumspor, play-off'ta saha avantajı için galibiyet istiyor

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında 21 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Bodrumspor, play-off etabında saha avantajını elde edebilmek için galip gelmeyi hedefliyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezon başından bu yana takımın iyi işler yaptığını ve hak ettiği yerde olduğunu söyledi.

Play-off'a hazır olduklarını belirten Taşdemir, "Zor olan play-off'a girmekti. Zor kısmını başardık, şimdi çok daha keyifli oynayacağımız maçlar var. Göztepe karşılaşması keyifli olacak. Bu maçı da iyi geçip, ondan sonra play-off'lara çok sağlam bir kafayla hazırlanmak istiyoruz. Bodrumspor'un 1. Lig'e renk kattığını düşünüyorum. Mücadele gücünün çok önemli olduğunu bütün takımlara gösterdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde baba olan Bodrumspor'un tecrübeli golcüsü Celal Dumanlı da 38 haftadır yüksek seviyere mücadele eden bir takım olduklarına dikkati çekerek, "Göztepe maçında da istediğimiz sonucu alıp play-off ilk maçını inşallah Bodrum'da oynayacağız. Hedefim, Bodrumspor en yüksek hangi ligde oynarsa odur." ifadelerini kullandı.


- Hazırlıklar sürüyor

Bodrumspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana,yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu.

Topladığı 61 puanla play-off'u garatileyen ve 5. sırada bulunan Bodrumspor'da sakatlığı bulunan Onur Akbay forma giyemezken, Üzeyir'in durumunun ise maç gününe kadar netlik kazanacağı belirtildi.


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