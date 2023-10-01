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        GÜNCELLEME - Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 00:17 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:17
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        GÜNCELLEME - Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Göcek açıklarında iki zodyak botun çarpıştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Betül Çimen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan Burak Uğur, sahil güvenlik ekibince karadaki ambulansa ulaştırıldı.

        Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Sahil güvenlik ekiplerince kazaya karışan diğer botun sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

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